Juventus | obiettivo Vlahovic ma una big spagnola più anticipare tutti | le ultime

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Lasegue sempre con attenzione, ma una bigpotrebbee bruciare tutta la concorrenza Quello di Dusanè sicuramente uno dei nomi più chiacchierati sul mercato e, a meno di colpi di scena, lo sarà anche in estate. La Juve continua a monitorare la situazione da molto vicino, ma sa di dover fare attenzione alla concorrenza di altre big europee. Una su tutte, l’Atletico Madrid. Secondo quanto riferito dalla stampa, Simeone avrebbe richiesto un profilo giovane da aggiungere all’attacco a sua disposizione e la dirigenza è pronta a tutto per accontentarlo. Colchoneros in grande pressing perle contendenti sul serbo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus obiettivo

ASCOLTA Lasegue sempre con attenzione Vlahovic, ma una big spagnola potrebbe anticipare e bruciare tutta la concorrenza Quello di Dusan Vlahovic è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati sul mercato ...... Alvaro Morata è il primoper l'attacco del Barcellona nel calciomercato di gennaio. Secondo quanto scrive As , l'allenatore blaugrana Xavi ha chiesto il centravanti dellaper ...Il 2021 è agli sgoccioli e la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare a Massimiliano Allegri dei rinforzi in grado di rendere la rosa più competitiva. L'obiettivo principale sarà sicuramente tro ...Questo pomeriggio la Juventus tornerà ad allenarsi in vista del big match del 6 gennaio contro il Napoli: chi tornerà a disposizione?