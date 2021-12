Juventus-Napoli, preoccupano i positivi: match nuovamente a rischio? La situazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) A seguito delle due positività riscontrate tra le fila del Napoli, il match contro la Juventus resta a rischio Leggi su mediagol (Di giovedì 30 dicembre 2021) A seguito delle duetà riscontrate tra le fila del, ilcontro laresta a

Advertising

juventusfc : Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%,… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A NAPOLI, INSIGNE E FABIAN RUIZ NEGATIVI AL COVID-19. SARANNO DISPONIBILI PER IL MATCH CON LA JUVEN… - Gazzetta_it : Ferie finite, tornano Chiellini, Dybala e Chiesa: Allegri fa l’appello per il Napoli - SampNews24 : Serie A, #Napoli e #Juventus bloccano la vendita dei biglietti per la #Sampdoria - Mediagol : Juventus-Napoli, preoccupano i positivi: match nuovamente a rischio? La situazione -