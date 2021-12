Juventus, Morata può partire subito: c’è il Barcellona, i nomi del sostituto (Di giovedì 30 dicembre 2021) Porte girevoli in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un buon periodo di forma e ha conquistato una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di recuperare terreno in classifica. La squadra è sicuramente attrezzata per togliersi soddisfazioni in campionato e Champions League, ma ha manifestato qualche difficoltà in attacco. Il Barcellona si è messo in fila per Alvaro Morata, la novità è che la trattativa potrebbe andare in porto già nella sessione di gennaio. Secondo As il tecnico Xavi ha già parlato con lo spagnolo che ha aperto a un trasferimento perché “non si sentirebbe più a suo agio nella Juventus”. Il Barcellona avrebbe proposto all’Atletico Madrid il pagamento dei 40 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto. Sempre secondo il ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Porte girevoli in casa. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce da un buon periodo di forma e ha conquistato una serie di risultati utili consecutivi che hanno permesso di recuperare terreno in classifica. La squadra è sicuramente attrezzata per togliersi soddisfazioni in campionato e Champions League, ma ha manifestato qualche difficoltà in attacco. Ilsi è messo in fila per Alvaro, la novità è che la trattativa potrebbe andare in porto già nella sessione di gennaio. Secondo As il tecnico Xavi ha già parlato con lo spagnolo che ha aperto a un trasferimento perché “non si sentirebbe più a suo agio nella”. Ilavrebbe proposto all’Atletico Madrid il pagamento dei 40 milioni pattuiti con laper il riscatto. Sempre secondo il ...

