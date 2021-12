Juventus | la super clausola non spaventa le pretendenti | affare in estate

Advertising

NathanMimsy : @_IlBoris @NandoPiscopo1 @boats_459 Una super coppa vinta contro la Juventus pluricampione d'Italia? L'ultimo 'trof… - Gregion18 : @matted40783074 @taylorjoyismo1 Ora, che la Juventus non ha molti soldi da spendere non può più sbagliare un colpo… - F1N1no : @Yahya85584423 @kekko_molise87 Figurati. Goldman e jp Morgan stanno aiutando tutte e 3 della superlega. Anche la Ju… - cutolotto : @checco_sanna @Agato_Agato Il marcio Juventus.Arbitri figc Giornalisti istituzioni=Calciopoli = serie B!Alto Piemon… - Sol3ylOfficial : @ErsyC @JuventusFCWomen Juventus TV non è rigida come altre piattaforme sul copyright perciò la trovi anche su yout… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus super

Eurosport IT

Ilagente annunciò nei fatti l'addio di De Ligt allacon i suoi soliti modi che con sei mesi di anticipo danno l'idea delle manovre estive. "E' pronto per un nuovo passo, credo che lo ...... è rimasto alla Juve con il suoingaggio che sta facendo da zavorra anche per tutte le nuove ... Di sicuro c'è che la storia trae Ramsey sembra davvero giunta ai titoli di coda, non si sa ...La Juventus si guarda intorno e non è un vizio di vanità ma è una necessità per poter lottare per il quarto posto. Se l'Atalanta prende Boga, se il ...La rottura tra la Juventus e Aaron Ramsey sembrerebbe essere ormai insanabile. Il gallese in questa stagione non ha praticamente mai giocato: tra acciacchi vari ed una situazione non proprio rosa e fi ...