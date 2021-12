Juventus, i tifosi non perdonano Bonucci: commenti al vetriolo (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Juventus ha voluto celebrare il premio ricevuto da Bonucci; non tutti i tifosi bianconeri, però, si sono congratulati con il difensore. Bonucci (Lapresse)Bonucci, nella giornata di ieri, ha ricevuto il premio come miglior difensore dell’anno. Riconoscimento ottenuto, al , grazie alla stagione disputata con la Juventus (uno dei migliori dei bianconeri nella passata stagione) ma soprattutto a quanto fatto agli europei. Il classe, oltre ad aver realizzato il gol dell’uno a uno in finale contro l’Inghilterra, è stato freddissimo dagli undici metri sia contro la Spagna sia proprio in casa di Kane e compagni. Difensore di grande temperamento, ottimo in marcatura e con il vizio gol; Capello ha voluto sottolineare come questo premio sia stato meritato considerando la capacità di sopportare, ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Laha voluto celebrare il premio ricevuto da; non tutti ibianconeri, però, si sono congratulati con il difensore.(Lapresse), nella giornata di ieri, ha ricevuto il premio come miglior difensore dell’anno. Riconoscimento ottenuto, al , grazie alla stagione disputata con la(uno dei migliori dei bianconeri nella passata stagione) ma soprattutto a quanto fatto agli europei. Il classe, oltre ad aver realizzato il gol dell’uno a uno in finale contro l’Inghilterra, è stato freddissimo dagli undici metri sia contro la Spagna sia proprio in casa di Kane e compagni. Difensore di grande temperamento, ottimo in marcatura e con il vizio gol; Capello ha voluto sottolineare come questo premio sia stato meritato considerando la capacità di sopportare, ...

