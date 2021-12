Juventus | focolaio Covid a Dubai | preoccupazione per quattro bianconeri

(Di giovedì 30 dicembre 2021) In Italia molte squadre di Serie A sono alle prese con il problema generato dalla nuova ondata die lanon fa eccezione. La squadra che si appresta oggi a riprendere gli allenamenti alla Continassa dopo gli otto giorni di vacanza natalizia concessi da Massimiliano Allegri, teme infatti di dover perdere altri pezzi per colpa del virus. In particolare si starebbero iniziando a registrare i primi contagi di giocatori che hanno soggiornato a: tra questi anche Thibaut Courtois ed Eduardo Camavinga, due deicalciatori del Real Madrid risultati positivi ieri, proprio al rientro dall’Emirato arabo. Positivi anche l’ex Milan Lucas Paquetà e il terzino destro del Wolfsburg Kevin Mbabu. Entrambi sono rimasti bloccati aper osservare la quarantena di dieci giorni. Per quanto ...

, a rischio Covid Bonucci, Morata, De Ligt e Kulusevski Sì, perché, a parte ilinterno che ha colpito 4 bianconeri della Under 23 , i giocatori in questione sono reduci dalle vacanze ...... non a caso avrebbe proposto all'Atletico Madrid di pagare i 40 milioni pattuiti con la... ma proprio negli Emirati Arabi è scoppiato in questi giorni undi coronavirus che alza il ...E molti altri giocatori Molte squadre tornano al lavoro, tra queste la Juventus che oggi prima di scendere in campo sarà interamente al JMedical (giocatori e staff tecnico) per un giro di tamponi. Due ...E dall’esito dei test si capirà se anche il club bianconero dovrà fare la conta delle assenze causa Delta o Omicron. Con i dati dei positivi al Covid schizzati in Italia a quasi 100 mila in un giorno ...