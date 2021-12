Juventus, dalla Spagna: “accordo con Dembele”, al via la maxi-operazione con il Barcellona (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vera e propria bomba che scatena ufficialmente il calciomercato. La Juventus è già attivissima per rinforzare la rosa tra gennaio e giugno, l’intenzione è quella di tornare ad altissimi livelli. Potrebbe aprirsi una maxi-operazione con il Barcellona. Tutto è nato dall’interesse dei blaugrana per il difensore de Ligt, sul tavolo il valore della clausola rescissoria da 120 milioni di euro, sarebbe un addio pesante per i bianconeri considerando le qualità, anche in prospettiva, dell’ex Ajax. Secondo voci provenienti dalla Spagna, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con l’attaccante Ousmane Dembelé. Sul fronte rinnovo è arrivata la fumata nera con il Barcellona e il rischio dei blaugrana è quello di perdere l’ex Borussia Dortmund a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una vera e propria bomba che scatena ufficialmente il calciomercato. Laè già attivissima per rinforzare la rosa tra gennaio e giugno, l’intenzione è quella di tornare ad altissimi livelli. Potrebbe aprirsi unacon il. Tutto è nato dall’interesse dei blaugrana per il difensore de Ligt, sul tavolo il valore della clausola rescissoria da 120 milioni di euro, sarebbe un addio pesante per i bianconeri considerando le qualità, anche in prospettiva, dell’ex Ajax. Secondo voci provenienti, laavrebbe trovato l’con l’attaccante Ousmane Dembelé. Sul fronte rinnovo è arrivata la fumata nera con ile il rischio dei blaugrana è quello di perdere l’ex Borussia Dortmund a ...

SkySport : Dalla Spagna: Barcellona su Morata per gennaio. Le news di calciomercato #SkySport #SkySerieA #SerieA… - CarloMartootchy : RT @1411nico: 'ho parlato con fonti vicine alla Juve mi hanno detto che dipende dalle alternative. Notizia di poco fa. Fuori dalla lista Mi… - TMW_radio : ??? #Maracanà @SalandinS ??? «Tutti parlano dei soldi spesi dalla #Juventus per #Ronaldo, ma nessuno si concerta sul… - CalcioWeb : #Juventus, dalla Spagna sganciano la bomba: club in contatto per una maxi-operazione - OddscheckerIT : Dalla Spagna voci insistenti su Alvaro #Morata al #Barcellona per richiesta di #Xavi. La quota per lo spagnolo ch… -