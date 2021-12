Juventus | Bernardeschi | «Anno meraviglioso | penso di aver trovato il mio equilibrio»

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Federico, esterno della Juve, ha rilasciato un’intervista a Diletta Leotta a Dazn, in onda il 3 gennaio Federicoè stato intervistato da Diletta Leotta su DAZN. Le parole dell’esterno dellain un’anticipazione dell’intervista che uscirà il 3 gennaio: PAROLE – «Ora credo di essere risalito e con l’Europeo ho chiuso un cerchio del mio viaggio e se n’è riaperto un altro pazzesco. Un 2021, non mi posso lamentare. Ho vinto 2 trofei con la Juve, un Europeo con la Nazionale, mi è nata una figlia, ho comprato casa e mi sono sposato con mia moglie. Ringrazio anche i momenti difficili perché elencando questi trofei sembra unpazzesco, ma ci sono stati momenti difficili, e per questo definisco quest’come quello ...

Federico Bernardeschi è diventato uno dei trascinatori, sul campo, della Juventus di Allegri. Tanto da chiudere il 2021 con una standing ovation dello St ...