Juventus, assente un titolare in allenamento: il motivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il campionato di Serie A è fermo da una settimana per la consueta sosta natalizia. Le squadre, però, hanno ripreso quest'oggi gli allenamenti in vista del ritorno in campo che avverrà il 6 gennaio. Quest'anno la tradizionale giornata dell'Epifania coinciderà anche con l'inizio del girone di ritorno. Il Napoli giocherà una sfida importante e che ha sempre un sapore particolare: gli azzurri sfideranno infatti la Juventus. La gara è in programma per le ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. All'andata gli uomini di Spalletti si imposero in rimonta per 2-1. Quest'oggi anche i bianconeri hanno ripreso gli allenamenti con un'assenza, però, piuttosto pesante. Come si legge sul comunicato ufficiale infatti Giorgio Chiellini non ha presenziato al rientro in campo "a causa di contatti con una persona positiva al Covid 19".

