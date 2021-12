'Juve, Xavi chiama Morata al Barcellona' (Di giovedì 30 dicembre 2021) Barcellona (Spagna) - Xavi in persona si sarebbe mosso per cercare di convincere Alvaro Morata a lasciare la Juventus per trasferirsi al Barcellona . Secondo quanto riportato da Marca, ci sarebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021)(Spagna) -in persona si sarebbe mosso per cercare di convincere Alvaroa lasciare lantus per trasferirsi al. Secondo quanto riportato da Marca, ci sarebbe ...

Advertising

Gazzetta_it : De Ligt in cima alla lista di Xavi: la clausola di 125 milioni non spaventa il Barça #Juve - sportli26181512 : '#Juve, #Xavi chiama #Morata al #Barcellona': Secondo quanto riportato da Marca, l'allenatore avrebbe già telefonat… - Luxgraph : Juve, dalla Spagna: 'Xavi chiama Morata, lo vuole al Barcellona a gennaio' - zazoomblog : Calciomercato: Juve. Xavi chiama Morata al Barça contatti avviati - #Calciomercato: #Juve. #chiama #Morata - MarcelloVillani : Con 1,3 mld di debiti e la clausola per De Ligt non spaventa ?? o hanno delle leggi differenti in Spagna, o ci si s… -