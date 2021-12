Juve, rimane il fantasma di CR7 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giuseppe Tassi Tanta voglia di centravanti. Fra Tiki taka, falsi 'nueve' e sopraffine strategie torna di moda un classico: il bomberone che gioca al centro dell'attacco, l'uomo gol per eccellenza, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Giuseppe Tassi Tanta voglia di centravanti. Fra Tiki taka, falsi 'nueve' e sopraffine strategie torna di moda un classico: il bomberone che gioca al centro dell'attacco, l'uomo gol per eccellenza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve rimane Juve, rimane il fantasma di CR7 E di fronte alle ovvie resistenze della Fiorentina la Juve ha puntato su Scamacca . Giovane, possente e molto tecnico, il gioiello del Sassuolo ha un cammino segnato anche nell'Italia di Mancini, se ...

Juve, subito pressing per Zakaria ...tra quelli più difficili per una Juve che a gennaio ben difficilmente potrà sborsare 45 milioni per l'attaccante del Sassuolo, cercato anche dall'Inter per la prossima stagione. Per l'attacco rimane ...

