Juve, nel 2021 dimezzata la capitalizzazione di mercato in Borsa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Su Calcio e Finanza l’annus horribilis della Juve in Borsa. Oggi il club bianconero ha chiuso la seduta con un calo del 47% (0,345 euro per azione) rispetto all’apertura del 4 gennaio scorso, primo giorno di contrattazioni (0,6564 euro per azione). Nel corso dell’anno, il titolo della Juventus ha toccato il picco massimo (0,7304 euro per azione) dopo l’annuncio della Superlega, il 19 aprile 2021. Dopo 48 ore gli effetti erano già calati e il titolo è rimasto più o meno stabile fino a fine novembre, quando il via libera all’aumento di capitale da 400 milioni di euro lo ha fatto scendere al livello attuale. Oggi la Juventus ha così chiuso con una capitalizzazione di mercato (il valore delle azioni Juve in circolazione) pari a 458,9 milioni di euro. Un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Su Calcio e Finanza l’annus horribilis dellain. Oggi il club bianconero ha chiuso la seduta con un calo del 47% (0,345 euro per azione) rispetto all’apertura del 4 gennaio scorso, primo giorno di contrattazioni (0,6564 euro per azione). Nel corso dell’anno, il titolo dellantus ha toccato il picco massimo (0,7304 euro per azione) dopo l’annuncio della Superlega, il 19 aprile. Dopo 48 ore gli effetti erano già calati e il titolo è rimasto più o meno stabile fino a fine novembre, quando il via libera all’aumento di capitale da 400 milioni di euro lo ha fatto scendere al livello attuale. Oggi lantus ha così chiuso con unadi(il valore delle azioniin circolazione) pari a 458,9 milioni di euro. Un ...

