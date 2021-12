Juve-Napoli, bloccata la vendita dei biglietti per il match dell’Epifania (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la decisione di riportare gli stadi al 50% della loro capienza per quanto riguarda l’affluenza del pubblico, tutti i club di Serie A (a partire dal Napoli) stanno sospendendo la vendita dei biglietti per le prossime gare. Occorre conteggiare di nuovo i posti a disposizione. Anche la Juventus ha bloccato la vendita dei tagliandi per le prossime tre partite, tra cui quella contro il Napoli, del 6 gennaio allo Stadium. Di seguito la nota del club. «Juventus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, la vendita dei biglietti delle gare contro Napoli, Udinese e Sampdoria è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo la decisione di riportare gli stadi al 50% della loro capienza per quanto riguarda l’affluenza del pubblico, tutti i club di Serie A (a partire dal) stanno sospendendo ladeiper le prossime gare. Occorre conteggiare di nuovo i posti a disposizione. Anche lantus ha bloccato ladei tagliandi per le prossime tre partite, tra cui quella contro il, del 6 gennaio allo Stadium. Di seguito la nota del club. «ntus informa che, in attesa di ulteriori delucidazioni e conferme circa la capienza degli stadi ridotta al 50%, ladeidelle gare contro, Udinese e Sampdoria è sospesa. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori informazioni circa le modalità ...

