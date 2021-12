“Jessica non si è arresa!”, Manila parla con Sophie ma Basciano cerca il confronto – VIDEO (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo il confronto tra Sophie e Alessandro nella sauna del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di fare chiarezza tra Jessica e Basciano, specie dopo la nomination della princess nei confronti dell’american smile. Jessica spiega perché ha nominato Alessandro Jessica ha nominato Alessandro per via della sua reazione alle critiche ricevute da Clarissa nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo iltrae Alessandro nella sauna del Grande Fratello Vip, è arrivato il momento di fare chiarezza tra, specie dopo la nomination della princess nei confronti dell’american smile.spiega perché ha nominato Alessandroha nominato Alessandro per via della sua reazione alle critiche ricevute da Clarissa nel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ferroni_franca : RT @wilmington_girl: Sophie che non ci pensa minimamente a dire a Jessica di aver rivelato la nomination ad Alessandro. Fa 2000 discorsi eg… - Penombra_90 : @Jose9898Tom @simone_volponi Ma non è lei che insiste perché Jessica faccia da prezzemolo nella coppietta. È IL CON… - __Stand_by : RT @rainbow20202020: Jessica: 'Come ha detto anche Clari, <Non litigare con Sophie, è la nostra sorellina>, ma se poi si comporta così non… - Laclair05713582 : @ernesta_mavilia Ma probabilmente è anche carattere di Jessica che è più riservata delle due. Infatti Clarissa e Lu… - CHENBAE45959461 : RT @Majda44522844: Noi che non dormiamo più per vedere anche la minima interazione tra Barù e Jessica e lei che continua a fare la cozza co… -