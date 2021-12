Jerry Calà su quando ha tradito Mara Venier: “Se ho fatto marachelle mi giustifico”, il racconto dell’attore (Di giovedì 30 dicembre 2021) Jerry Calà, icona del cinema italiano degli anni ’80 e ’90, è tornato a parlare del suo rapporto con Mara Venier e del celebre tradimento della conduttrice. Una vicenda che ha voluto giustificare dando “la colpa” alla giovane età. Nonostante tutto, il rapporto tra i due ancora oggi è speciale, come hanno a più riprese dimostrato. Jerry Calà torna a parlare del tradimento di Mara Venier Il 2021 è stato speciale per Jerry Calà: l’attore e cabarettista, divenuto celebre grazie al gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli e poi interprete di numerosi ruoli della commedia classica italiana, ha compiuto 70 anni di vita e 50 di carriera, celebrati con un evento all’Arena di Verona. Presenti, tra i tanti ospiti, anche l’ex ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 dicembre 2021), icona del cinema italiano degli anni ’80 e ’90, è tornato a parlare del suo rapporto cone del celebre tradimento della conduttrice. Una vicenda che ha voluto giustificare dando “la colpa” alla giovane età. Nonostante tutto, il rapporto tra i due ancora oggi è speciale, come hanno a più riprese dimostrato.torna a parlare del tradimento diIl 2021 è stato speciale per: l’attore e cabarettista, divenuto celebre grazie al gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli e poi interprete di numerosi ruoli della commedia classica italiana, ha compiuto 70 anni di vita e 50 di carriera, celebrati con un evento all’Arena di Verona. Presenti, tra i tanti ospiti, anche l’ex ...

