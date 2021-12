Jean Todt su Michael Schumacher: “Speriamo migliori, anche se lentamente” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una coppia meravigliosa che è riuscita, negli anni, a scrivere pagine meravigliose di storia nella Formula Uno ma, soprattutto, in Ferrari. Un legame che, nonostante il tempo e le attuali condizioni di salute del campione tedesco, non accenna a sciogliersi. È amicizia vera quella che lega Jean Todt a Michael Schumacher: dopo essere stati per così tanto tempo nel box della Rossa di Maranello, ancora oggi il francese (appena ex presidente della FIA) non dimentica il suo ragazzo teutonico. Il pluricampione del mondo, come tutti ben sanno, è costretto a letto da ben otto anni dopo il brutto incidente sulle nevi di Meribel il 29 dicembre del 2013. Una vicenda che ancora oggi addolora tutto il mondo dello sport. Le parole di Jean Todt su Michael ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 dicembre 2021) Una coppia meravigliosa che è riuscita, negli anni, a scrivere pagine meravigliose di storia nella Formula Uno ma, soprattutto, in Ferrari. Un legame che, nonostante il tempo e le attuali condizioni di salute del campione tedesco, non accenna a sciogliersi. È amicizia vera quella che lega: dopo essere stati per così tanto tempo nel box della Rossa di Maranello, ancora oggi il francese (appena ex presidente della FIA) non dimentica il suo ragazzo teutonico. Il pluricampione del mondo, come tutti ben sanno, è costretto a letto da ben otto anni dopo il brutto incidente sulle nevi di Meribel il 29 dicembre del 2013. Una vicenda che ancora oggi addolora tutto il mondo dello sport. Le parole disu...

Advertising

Imille10 : Jean Todt: possibile ritorno in Ferrari - - EboliTulio : RT @Formula1WM: Rosberg: Ho gran rispetto per Jean #Todt, ma ora è il tempo del progresso - zazoomblog : F1 Jean Todt su Michael Schumacher: “Continua a lottare sua moglie Corinna è una donna meravigliosa” - #Michael… - OA_Sport : #F1 Todt parla della lotta di Michael Schumacher per la vita e dell'importanza della sua famiglia: in primis della… - zazoomblog : F1 Jean Todt su Michael Schumacher: “Continua a lottare sua moglie Corinna è una donna meravigliosa” - #Michael… -