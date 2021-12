Jada Pinkett Smith | Io e la mia alopecia stiamo diventando amiche

Advertising

Profilo3Marco : RT @MorosiSilvia: Jada Pinkett Smith confessa: «Io e la mia alopecia diventeremo amiche. Il sorriso è fondamentale» - VanityFairIt : In un video pubblicato sui social, l’attrice torna sulla sua malattia autoimmune e sull’importanza di accettare sé… - modiamo : #JadaPinkettSmith mostra la sua alopecia: 'Diventeremo amiche' - People - - MeglioNotizie : Jada Pinkett Smith mostra la sua alopecia: 'Diventeremo amiche' -

Ultime Notizie dalla rete : Jada Pinkett

PerSmith il sorriso è la cosa più importante. Anche quando si tratta di affrontare patologie serie come quelle legate alla perdita dei capelli. L'attrice, moglie di Will Smith, che da anni ...'Io e la mia alopecia diventeremo amiche'. CosìSmith, attrice e moglie di Will Smith, ha deciso di mostrarsi in video senza il turbante che da anni usa per nascondere la sua malattia. Era il 22 maggio 2018 quando l'attrice di Matrix ...Per Jada Pinkett Smith il sorriso è la cosa più importante. Anche quando si tratta di affrontare patologie serie come quelle legate alla perdita dei capelli. L'attrice, moglie di Will Smith, che da an ...Amore dietro le quinte di Harry Potter. Secondo ET Canada, Emma Watson, giovane attrice e attivista britannica, avrebbe rivelato cosa la fece innamorare della co-star Tom Felton durante le riprese del ...