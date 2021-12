Iva Zanicchi, quell’incidente che poteva costarle caro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Iva Zanicchi ha appena superato una ennesima prova che di certo avrà fatto preoccupare tutti quanti compresi i fan: ricordate quel brutto incidente? E’ stata una delle conduttrici delle Iene proprio in questa ultima edizione insieme con Nicola Savino su Italia Uno e nonostante gli ascolti non siano stati dei migliori, anche il suo show Leggi su youmovies (Di giovedì 30 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ivaha appena superato una ennesima prova che di certo avrà fatto preoccupare tutti quanti compresi i fan: ricordate quel brutto incidente? E’ stata una delle conduttrici delle Iene proprio in questa ultima edizione insieme con Nicola Savino su Italia Uno e nonostante gli ascolti non siano stati dei migliori, anche il suo show

Advertising

creTania_ : Non so se mettere Iva Zanicchi nel Fantasanremo - sosxmarauders : eccoci (si devo ancora scegliere tra iva zanicchi e rkomi lmao) - 94DimplHrry : avete presente il video di iva zanicchi che caga in studio in diretta che ricordi - jelly_jada : Toto morti 2022 Albano Romina Pippo Baudo e Iva Zanicchi OK ALTRO SPAZIO SURREALE - PerditempoXenne : 10 music artists to know me by: Mina Loretta Goggi Ornella Vanoni Madonna ABBA Franco Battiato Anna Oxa Mia Marti… -