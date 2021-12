Italia's got Padel: venerdì alle 13 su SuperTennis la quarta puntata (Di giovedì 30 dicembre 2021) E' il Villa Pamphili Padel Club il protagonista della quarta puntata di "Italia's got Padel", la nuova rubrica di SuperTennis dedicata ai circoli di Padel, aumentati in maniera esponenziale nell'... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) E' il Villa PamphiliClub il protagonista delladi "'s got", la nuova rubrica didedicata ai circoli di, aumentati in maniera esponenziale nell'...

EleToraay : @che_pallee A me quando era a Italia's got talent era piaciuta molto e la trovavo divertente adesso un po' meno - mafaldina88 : RT @Reality_House: Nuova stagione in arrivo per Italia’s Got Talent, in onda da mercoledì 19 gennaio 2022 su Sky Uno #IGT ?? Con @lodocomel… - AdultaVaccinata : Quella piena di contenuti in ansia da prestazione ?????? Lì dentro basta vivere, confrontarsi, scambiare, darsi, semp… - Reality_House : Nuova stagione in arrivo per Italia’s Got Talent, in onda da mercoledì 19 gennaio 2022 su Sky Uno #IGT ?? Con… - Cllic10 : @_enz29 Enzo, Biasin in questo momento starà facendo il suo lavoro da Golden buzzer a Italia's got talent -

Italia's Got Talent 2022: anticipazioni, giudici, promo e quando in tv Il vulcanico Elio di "Elio e le storie tese" entra nella giuria del talent di Sky, Italia's Got Talent al fianco dei veterani: Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Alla conduzione per il sesto anno consecutivo Lodovica Comello. Scopriamo qualche dettaglio in più sul ...

"Italia's got Padel": alle 13 la prima puntata su SuperTennis

