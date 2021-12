Italia Viva, petizione per la vaccinazione obbligatoria. FdI: il governo si assuma le sue responsabilità (Di giovedì 30 dicembre 2021) Italia Viva lancia una petizione per imporre l’obbligo vaccinale contro il Covid agli Italiani. “Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla vaccinazione – sostengono le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja, prime firmatarie della petizione – è l’elemento che più ostacola l’uscita dall’emergenza“. “Pertanto, di fronte alla nuova situazione di necessità e urgenza imposta dalla rapidissima propagazione di Omicron, e in concomitanza anche con l’arrivo di nuovi vaccini come Novavax, è venuto il momento di rompere gli indugi, compiendo la decisione più logica e ormai ineludibile: occorre che lo Stato si assuma di fronte ai propri cittadini e cittadine la responsabilità di imporre l’obbligo vaccinale“, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021)lancia unaper imporre l’obbligo vaccinale contro il Covid aglini. “Il fatto che, ad oggi, ci sia ancora una fetta di popolazione non vaccinata e refrattaria alla– sostengono le parlamentari Annamaria Parente e Lisa Noja, prime firmatarie della– è l’elemento che più ostacola l’uscita dall’emergenza“. “Pertanto, di fronte alla nuova situazione di necessità e urgenza imposta dalla rapidissima propagazione di Omicron, e in concomitanza anche con l’arrivo di nuovi vaccini come Novavax, è venuto il momento di rompere gli indugi, compiendo la decisione più logica e ormai ineludibile: occorre che lo Stato sidi fronte ai propri cittadini e cittadine ladi imporre l’obbligo vaccinale“, ...

Advertising

ItaliaViva : .@Valerio_Casini è il nostro candidato alle suppletive di #Roma 1 del 16 gennaio. Se ciascuno farà un piccolo sforz… - marattin : Ieri mattina la mia intervista a Il Resto del Carlino di Ferrara. La riforma fiscale e l’offerta politica che vuole… - fattoquotidiano : Quarantene e Super Green pass: il comunicato del governo manda in confusione i cittadini. Anche sui giornali inform… - Candeggina_ : Come Italia Viva chiedeva da tempo finalmente ho trovato questo immobile interessante per te - MauroASaba : RT @Simo_Cardellini: Dal 1° gennaio l'elettricità aumenterà del 55% e il gas del 41,8%. Ringraziamo ancora Lega, Italia Viva e Forza Itali… -