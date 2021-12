Italia in rosso o rosso scuro, per la Germania è zona "ad alto rischio" (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalla mappa dell’Ecdc ?sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Europa, l’Italia passa in rosso e rosso scuro. Una mappa che riflette l’ondata di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati. Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: tutte in rosso. Le altre in rosso scuro. Nella mappa precedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). Tutta l’Europa è rossa o rossa scuro, le fasce che segnalano la maggior circolazione del virus, fatta eccezione per la Romania, quasi tutta in giallo, salvo Bucarest, che è rossa, e la regione meridionale dell’Oltenia, che è ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 dicembre 2021) Dalla mappa dell’Ecdc ?sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Europa, l’passa in. Una mappa che riflette l’ondata di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati. Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna: tutte in. Le altre in. Nella mappa precedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). Tutta l’Europa è rossa o rossa, le fasce che segnalano la maggior circolazione del virus, fatta eccezione per la Romania, quasi tutta in giallo, salvo Bucarest, che è rossa, e la regione meridionale dell’Oltenia, che è ...

