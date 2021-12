Israele, arriva il primo carico della pillola Pfizer. Ma ora e allarme Flurona, mix di Covid e influenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Israele ha registrato il suo primo caso di quella che è stata battezzata “Flurona”: un’infezione contemporanea di influenza e Covid. A contrarla è stata, come riporta la stampa locale, una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante analisi all’ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro dello Stato ebraico. La giovane madre non è vaccinata contro nessuno dei due virus. Il ministero della Sanità israeliano sta ancora esaminando il caso che era relativamente leggero, per determinare se la combinazione delle due infezioni può causare una malattia più grave. Secondo gli esperti, molti altri pazienti hanno contratto i due virus ma non sono stati diagnosticati. Israele, arrivato il primo carico ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 dicembre 2021)ha registrato il suocaso di quella che è stata battezzata “”: un’infezione contemporanea di. A contrarla è stata, come riporta la stampa locale, una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante analisi all’ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro dello Stato ebraico. La giovane madre non è vaccinata contro nessuno dei due virus. Il ministeroSanità israeliano sta ancora esaminando il caso che era relativamente leggero, per determinare se la combinazione delle due infezioni può causare una malattia più grave. Secondo gli esperti, molti altri pazienti hanno contratto i due virus ma non sono stati diagnosticati.to il...

