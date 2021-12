Isola dei Famosi 2022, Pago sì o no? La decisione di Ilary Blasi vi sorprenderà (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'Isola dei Famosi 2022 il reality show di Ilary Blasi è il più atteso del nuovo anno, prenderà infatti il ??posto del GF Vip 6, che dovrebbe concludersi il 14 marzo 2022. Ci sono moltissime indiscrezioni in questo periodo per coloro che saranno i partecipanti al reality: nelle ultime ora a farsi avanti c'è un nuovo personaggio, Pago, il cantante ex marito di Miriana Trevisan. Non sarebbe la prima volta che Pago partecipa ad un reality show come Temptations Island Vip con Serena Enardu, ma anche al GF Vip e allo show canoro presentato da Carlo Conti Tale e Quale Show. Durante un'intervista a giornale Nuovo Tv Pago ha detto di volersi candidare come naufrago per il nuova avventura della Mediaset: "Vorrei fare questa avventura perché è ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'deiil reality show diè il più atteso del nuovo anno, prenderà infatti il ??posto del GF Vip 6, che dovrebbe concludersi il 14 marzo. Ci sono moltissime indiscrezioni in questo periodo per coloro che saranno i partecipanti al reality: nelle ultime ora a farsi avanti c'è un nuovo personaggio,, il cantante ex marito di Miriana Trevisan. Non sarebbe la prima volta chepartecipa ad un reality show come Temptations Island Vip con Serena Enardu, ma anche al GF Vip e allo show canoro presentato da Carlo Conti Tale e Quale Show. Durante un'intervista a giornale Nuovo Tvha detto di volersi candidare come naufrago per il nuova avventura della Mediaset: "Vorrei fare questa avventura perché è ...

