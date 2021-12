Inter, Zhang torna a Milano: le mosse del presidente nerazzurro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il presidente dell’Inter Steven Zhang sta per tornare a Milano. Sulla scrivania diversi impegni per il numero uno nerazzurro Il presidente dell’Inter Steven Zhang è pronto a tornare a Milano. Il numero uno dei nerazzurri sbarcherà in Italia dopo l’epifania per assistere al match di Supercoppa contro la Juve, un’occasione per risolvere anche alcune questioni societarie. Zhang ha l’agenda piena: la sua presenza aiuterà a sbloccare il rinnovo di Brozovic, quello dei dirigenti dell’area tecnica e dello stesso Inzaghi, le scelte sul mercato, la pianificazione del budget estivo e il via libera all’operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ildell’Stevensta perre a. Sulla scrivania diversi impegni per il numero unoIldell’Stevenè pronto are a. Il numero uno dei nerazzurri sbarcherà in Italia dopo l’epifania per assistere al match di Supercoppa contro la Juve, un’occasione per risolvere anche alcune questioni societarie.ha l’agenda piena: la sua presenza aiuterà a sbloccare il rinnovo di Brozovic, quello dei dirigenti dell’area tecnica e dello stesso Inzaghi, le scelte sul mercato, la pianificazione del budget estivo e il via libera all’operazione di rifinanziamento del bond da 400 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello ...

Advertising

FBiasin : Il presidente dell'#Inter, Steven #Zhang, sarà a Milano per assistere a #InterJuve di #SuperCoppa del 12 gennaio. - FBiasin : Quattro cose su #Zhang, #Inter e calcio in Italia. Il dolcevita è agghiacciante, me ne rendo conto, ma resistete d… - Eurosport_IT : Nessuna smentita ufficiale dell'Inter: qualcosa bolle in pentola per il 2022? ???????? #Inter | #SerieA | #PIF |… - ottaviozanetti : RT @90ordnasselA: “Zhang ieri ha smentito con forza a tutti gli uomini che gli stanno vicino le nuovi voci di cessione del club. Ribadendo,… - Fraboyss : RT @90ordnasselA: “Zhang è già da qualche giorno negli Stati Uniti. È stato in California, nelle ultime ore si è spostato,presto raggiunger… -