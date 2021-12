Inter, Zhang di ritorno a Milano: rinnovo di Brozovic tra gli obiettivi (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’Inter di Simone Inzaghi viaggia meravigliosamente tra Serie A e Champions League, convincendo per calcio espresso e risultati ottenuti. Dopo un inizio di stagione altalenante, i nerazzurri hanno trovato il bandolo della matassa e stanno inanellando una serie di vittorie importanti in campionato; qualificazione europea agli ottavi inoltre raggiunta, quindi traguardi sin qui rispettati. Per quanto riguarda la gestione societaria, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il presidente Steven Zhang tornerà a Milano a inizio gennaio 2022, così da risolvere alcune questioni attualmente in bilico. Tra queste vi è certamente quella relativa al rinnovo contrattuale di Marcelo Brozovic; centrocampista fondamentale per l’equilibrio dell’Inter di Inzaghi, così come precedentemente con ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 dicembre 2021) L’di Simone Inzaghi viaggia meravigliosamente tra Serie A e Champions League, convincendo per calcio espresso e risultati ottenuti. Dopo un inizio di stagione altalenante, i nerazzurri hanno trovato il bandolo della matassa e stanno inanellando una serie di vittorie importanti in campionato; qualificazione europea agli ottavi inoltre raggiunta, quindi traguardi sin qui rispettati. Per quanto riguarda la gestione societaria, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, il presidente Steventornerà aa inizio gennaio 2022, così da risolvere alcune questioni attualmente in bilico. Tra queste vi è certamente quella relativa alcontrattuale di Marcelo; centrocampista fondamentale per l’equilibrio dell’di Inzaghi, così come precedentemente con ...

