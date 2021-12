Inter | sospesa la vendita dei biglietti per la capienza al 50%

(Di giovedì 30 dicembre 2021) MILANO - Anche l'si aggiunge ai club di Serie A che hanno sospeso ladei. La decisione arriva in risposta all a nuova indicazione del Governo di ridurre ladegli ...

Inter, assalto Usa: in prima fila Daniel Strauss sospesa la vendita dei biglietti. Di seguito ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito della società nerazzurra: "FC Internazionale Milano ha sospeso la vendita dei biglietti". La riduzione della capienza degli stadi al 50% apportata dal Governo nel nuovo decreto ha conseguenze anche sulla finale di Supercoppa italiana tra Inter. La nota ufficiale dell'Inter in merito alla questione stadi al 50%. Anche la società nerazzurra ha deciso di sospendere la vendita dei biglietti. Così come ha deciso di fare la Juventus, anche l'Inter ha deciso di sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per le prossime partite per avere più dettagli per quanto riguarda la riduzione della capienza.