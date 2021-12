Inter, senti Onana: «Voglio diventare il miglior portiere del mondo» (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il portiere Onana, vicinissimo al trasferimento all’Inter, ha parlato della sua voglia di giocare e di essere il migliore André Onana, portiere dell’Ajax vicinissimo a diventare il nuovo portiere dell’Inter dalla prossima stagione, ha rilasciato un’Intervista a The Players Tribune dove ha parlato della sua voglia di tornare a giocare dopo la squalifica e di essere il migliore. OBIETTIVI – «Ora sono tornato a giocare, i miei sogni sono gli stessi di quando ero un ragazzino seduto in alto nello Stade Ahmadou Ahidjo. Voglio rappresentare il mio paese. Voglio vincere l’AFCON e diventare una leggenda per l’eternità. E Voglio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il, vicinissimo al trasferimento all’, ha parlato della sua voglia di giocare e di essere ile Andrédell’Ajax vicinissimo ail nuovodell’dalla prossima stagione, ha rilasciato un’vista a The Players Tribune dove ha parlato della sua voglia di tornare a giocare dopo la squalifica e di essere ile. OBIETTIVI – «Ora sono tornato a giocare, i miei sogni sono gli stessi di quando ero un ragazzino seduto in alto nello Stade Ahmadou Ahidjo.rappresentare il mio paese.vincere l’AFCON euna leggenda per l’eternità. E...

Advertising

Gianluc24007383 : @verolove87 @harleysgirlz Se la senti dille che restasse pure milanista, abbiamo una incoerente in meno nella nostr… - OdeonZ__ : Tuchel, senti Lukaku: 'Vorrei avere chiarezza su come vuole impiegarmi' - Bubu_Inter : Senti @Daniel_E_Straus, ma è vero che vuoi comprare l'Inter? - RoccoDeLeo1 : @RRock_R6 @FusatoRiccardo Senti io non ho le certezze che hai tu, tutto qui. Non sono uno che abbocca o uno che sta… - EeElena60 : @Alessio95983803 @mr_kubra @ArenaRosario Senti su Telelombardia cosa dice Carlo Festa che sta spiegando perché Pif non comprerà l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter senti Inter, senti Conte: 'Magari un giorno tornerò' "Inter? Magari un giorno tornerò" A margine dell'intervista post partita, il tecnico leccese ha commentato anche il percorso dell' Inter di Simone Inzaghi in Serie A : "Inter campione d'inverno? La ...

Inter, senti Skriniar: 'Una nuova esperienza all'estero non è mai male' ... le parole del difensore slovaccoMilan Skriniar nel corso di un'intervista al 'Corriere della Sera' racconta la sua esperienza all'Inter: dagli allenatori avuti al futuro con il contratto in scadenza ...

Inter, senti Conte: "Magari un giorno tornerò" Corriere dello Sport Inter, senti Onana: «Voglio diventare il miglior portiere del mondo» ASCOLTA Il portiere Onana, vicinissimo al trasferimento all’Inter, ha parlato della sua voglia di giocare e di essere il migliore André Onana, portiere dell’Ajax vicinissimo a diventare il nuovo porti ...

Juventus, senti Giannichedda: “Vlahovic superiore, ma Scamacca è da big” L’ex calciatore del Sassuolo Giuliano Giannichedda ha detto la sua sul possibile trasferimento del neroverde scamacca alla Juventus ...

? Magari un giorno tornerò" A margine dell'intervista post partita, il tecnico leccese ha commentato anche il percorso dell'di Simone Inzaghi in Serie A : "campione d'inverno? La ...... le parole del difensore slovaccoMilan Skriniar nel corso di un'intervista al 'Corriere della Sera' racconta la sua esperienza all': dagli allenatori avuti al futuro con il contratto in scadenza ...ASCOLTA Il portiere Onana, vicinissimo al trasferimento all’Inter, ha parlato della sua voglia di giocare e di essere il migliore André Onana, portiere dell’Ajax vicinissimo a diventare il nuovo porti ...L’ex calciatore del Sassuolo Giuliano Giannichedda ha detto la sua sul possibile trasferimento del neroverde scamacca alla Juventus ...