Inter, l'operazione da 400 milioni si farà già a gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Grandi manovre in casa Inter: tutto pronto per l'operazione da 400 milioni che garantirà nuova liquidità ai nerazzurri. Piace Digne. Guarda al futuro Steven Zhang. Smentita ieri con forza ogni voce riguardante una possibile cessione dell'Inter al fondo Pif, il presidente nerazzurro tra 10 giorni arriverà a Milano per iniziare a pianificare insieme al resto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

