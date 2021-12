Inter-Juventus | sospesa la vendita dei biglietti per la Supercoppa Italiana

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - romeoagresti : Conferme sul fatto che #Juventus e #Inter vogliano spostare la Supercoppa Italiana. Manca l’okay della Lega ??????@GoalItalia - Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - Max_Alle : RT @GoalItalia: ?? ULTIM'ORA ?? Supercoppa Italiana verso il rinvio: Inter e Juventus sono d'accordo, manca l'ok della Lega ?? - Andre_Costa95 : RT @romeoagresti: Conferme sul fatto che #Juventus e #Inter vogliano spostare la Supercoppa Italiana. Manca l’okay della Lega ??????@GoalItalia -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juventus

Atalanta, Bologna,, Lazio, Napoli e Roma sospendono la vendita dei biglietti Atalanta, Bologna,, Lazio, Napoli e Roma : sono sette i club di Serie A che hanno deciso di sospendere la ...E a farne le spese è la Supercoppa Italiana , in programma il 12 gennaio a San Siro tra l'(campione d'Italia in carica) e la, vincitrice della Coppa Italia. Se ne sta discutendo in ...A causa dell'emergenza Covid e conseguente riduzione della capienza negli stadi la partita potrebbe essere rinviata addirittura a fine stagione.ROMA. Il Covid-19 che incalza e la stretta del Governo sul fronte capienza stadi ha spinto Juventus e Inter a riflettere seriamente sul rinvio a fine stagione della Supercoppa Italiana 2021. Secondo l ...