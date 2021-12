Inter e Juve valutano il rinvio della finale di Supercoppa (Di giovedì 30 dicembre 2021) Supercoppa italiana rinvio – Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Inter e Juventus starebbero valutando il posticipo della finale di Supercoppa italiana, sfida in programma il prossimo 12 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La vendita dei biglietti per l’incontro è attualmente sospesa a causa delle nuove restrizioni alla capienza degli impianti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 dicembre 2021)italiana– Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza,ntus starebbero valutando il posticipodiitaliana, sfida in programma il prossimo 12 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La vendita dei biglietti per l’incontro è attualmente sospesa a causa delle nuove restrizioni alla capienza degli impianti L'articolo

Advertising

AlfredoPedulla : #Juve: #Scamacca (c’è l’#Inter per giugno) e #Vlahovic ora inaccessibili. Proposto oggi #Milik che può lasciare #OM… - Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi L'INTER STOPPA LA JUVE Tutte le notizie - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter e Juve valutano il rinvio della finale di Supercoppa: Supercoppa italiana rinvio – Secon… - Giacomo12532584 : @Rrahmanerica Vbb xche aspettano i tamponi anche loro, vedremo domani dopo i risultati, il milan mi pare tutti nega… -