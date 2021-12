Insigne, Spalletti e la maledizione del capitano: da Totti a Icardi (Di giovedì 30 dicembre 2021) NAPOLI - E a questo punto l'incredibile e sistematica coincidenza in cui Luciano Spalletti incappa senza soluzione di continuità dal 2016 ha un nome: la maledizione del capitano. Con le dovute ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 30 dicembre 2021) NAPOLI - E a questo punto l'incredibile e sistematica coincidenza in cui Lucianoincappa senza soluzione di continuità dal 2016 ha un nome: ladel. Con le dovute ...

Advertising

panluc : @bruttapas Ha fatto 18 gol lo scorso anno. È un attaccante non un centrocampista. Più sta vicino alla porta più seg… - sportli26181512 : Insigne, Spalletti e la maledizione del capitano: da Totti a Icardi: Questa volta però non si tratta di un turbolen… - pontinho14 : Mi sta venendo il dubbio che #DeLa @sscnapoli abbia preso #Spalletti solo per far fuori #Insigne. Attutendone colpo… - CalcioNapoli24 : - cn1926it : #Insigne, oggi incontro con #Spalletti: scambierà qualche parola sui suoi tormenti -