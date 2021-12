Infortunati Milan: le condizioni di Calabria, Rebic e Leao (Di giovedì 30 dicembre 2021) Infortunati Milan, i rossoneri tornano al lavoro. Le ultime novità dal centro sportivo rossonero sui giocatori in infermeria Sorriso a metà. Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello. Secondo quanto riportato da Sky Sport, riguardo le ultime novità dal centro sportivo rossonero sugli Infortunati in vista della Roma, Pioli può sorridere, almeno in parte: IL PUNTO – «Davide Calabria è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre sia per quanto riguarda Rebic sia per quanto riguarda Leao, entrambi hanno sostenuto un allenamento personalizzato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021), i rossoneri tornano al lavoro. Le ultime novità dal centro sportivo rossonero sui giocatori in infermeria Sorriso a metà. Ilè tornato ad allenarsi aello. Secondo quanto riportato da Sky Sport, riguardo le ultime novità dal centro sportivo rossonero sugliin vista della Roma, Pioli può sorridere, almeno in parte: IL PUNTO – «Davideè tornato ad allenarsi in gruppo, mentre sia per quanto riguardasia per quanto riguarda, entrambi hanno sostenuto un allenamento personalizzato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

