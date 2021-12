Influenza Aviaria: quella che sta vivendo l’Europa “è la peggiore epidemia di sempre” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Quest’inverno l’Europa, oltre alla pandemia di Covid 19 nell’uomo, sta vivendo la peggiore epidemia di Influenza Aviaria della sua storia, secondo un istituto di ricerca che fa capo al governo tedesco. “Attualmente viviamo l’epidemia di Aviaria più violenta di sempre, in Germania e in Europa”, comunica alla Dpa l’Istituto Friedrich Loeffler (Fli), l’istituto governativo di ricerca sulla salute animale. Nuovi casi vengono scoperti ogni giorno e ad essere colpiti non sono solo gli uccelli, secondo l’istituto. “Non si vede la fine: i Paesi colpiti vanno dalla Finlandia alle isole Faroe fino all’Irlanda, dalla Russia al Portogallo”, sottolineano i ricercatori. Casi sono stati rilevati anche in Canada, India e Asia Orientale. Solo in ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma – Quest’inverno, oltre alla pandemia di Covid 19 nell’uomo, staladidella sua storia, secondo un istituto di ricerca che fa capo al governo tedesco. “Attualmente viviamo l’dipiù violenta di, in Germania e in Europa”, comunica alla Dpa l’Istituto Friedrich Loeffler (Fli), l’istituto governativo di ricerca sulla salute animale. Nuovi casi vengono scoperti ogni giorno e ad essere colpiti non sono solo gli uccelli, secondo l’istituto. “Non si vede la fine: i Paesi colpiti vanno dalla Finlandia alle isole Faroe fino all’Irlanda, dalla Russia al Portogallo”, sottolineano i ricercatori. Casi sono stati rilevati anche in Canada, India e Asia Orientale. Solo in ...

