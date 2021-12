Inflazione, Visco “I rischi non sono solo al rialzo” (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sarà una riduzione del ritmo degli acquisti di titoli nel corso del 2022, che però non si interromperanno prima della fine dell'anno; quindi, il cosiddetto “tapering” non verrà concluso prima del 2023 e si continueranno a mantenere condizioni di finanziamento dell'economia molto favorevoli. Abbiamo anche affermato che l'aumento dei tassi ufficiali, che peraltro sono negativi, avverrà successivamente. Il motivo è legato proprio alle nostre previsioni d'Inflazione e ai fattori che noi riteniamo prevarranno nei prossimi anni”. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in un'intervista al quotidiano La Stampa.In seno alla Bce “c'è divergenza nel Consiglio direttivo. Le previsioni secondo cui si scenderà al di sotto del 2% nel biennio 2023-24 sono ovviamente soggette a ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ci sarà una riduzione del ritmo degli acquisti di titoli nel corso del 2022, che però non si interromperanno prima della fine dell'anno; quindi, il cosiddetto “tapering” non verrà concluso prima del 2023 e si continueranno a mantenere condizioni di finanziamento dell'economia molto favorevoli. Abbiamo anche affermato che l'aumento dei tassi ufficiali, che peraltronegativi, avverrà successivamente. Il motivo è legato proprio alle nostre previsioni d'e ai fattori che noi riteniamo prevarranno nei prossimi anni”. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, in un'intervista al quotidiano La Stampa.In seno alla Bce “c'è divergenza nel Consiglio direttivo. Le previsioni secondo cui si scenderà al di sotto del 2% nel biennio 2023-24ovviamente soggette a ...

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Inflazione, Visco “I rischi non sono solo al rialzo” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Ci sarà una riduzione del ritmo degli acquisti di titoli nel corso del 2022, che però non si in… - ItaliaNotizie24 : Inflazione, Visco “I rischi non sono solo al rialzo” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Inflazione, Visco “I rischi non sono solo al rialzo” - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Inflazione, Visco “I rischi non sono solo al rialzo” - -