Indicazione di origine in etichetta, c’è la proroga fino al 31 dicembre 2022 (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA – “Una decisione che abbiamo sostenuto e sollecitato perché va incontro all’esigenza di informare con assoluta chiarezza e trasparenza i consumatori. E, allo stesso tempo, va incontro all’impegno degli agricoltori italiani per la sicurezza e la qualità dell’alimentazione”. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha così commentato la decisione – assunta con un decreto a firma dei ministri delle Politiche Agricole, dello Sviluppo Economico e della Salute – di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la normativa vigente in materia di Indicazione in etichetta dell’origine di grano duro, riso, pomodoro, latte e carni suine. La proroga dei regimi sperimentali in materia di Indicazione dell’origine in ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 30 dicembre 2021) ROMA – “Una decisione che abbiamo sostenuto e sollecitato perché va incontro all’esigenza di informare con assoluta chiarezza e trasparenza i consumatori. E, allo stesso tempo, va incontro all’impegno degli agricoltori italiani per la sicurezza e la qualità dell’alimentazione”. Il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha così commentato la decisione – assunta con un decreto a firma dei ministri delle Politiche Agricole, dello Sviluppo Economico e della Salute – direal 31la normativa vigente in materia diindell’di grano duro, riso, pomodoro, latte e carni suine. Ladei regimi sperimentali in materia didell’in ...

Advertising

Lopinionista : Indicazione di origine in etichetta, c'è la proroga fino al 31 dicembre 2022 - AgriculturaIT : Via libera a proroga indicazione di origine in etichetta. @Confagricoltura : interessati riso, grano duro, pomodoro… - Agenparl : Proroga indicazione di origine in etichetta) - - EffecomeF : RT @darkap89: @MikyS03 Non so quale sia l'origine della news, se l'errore è della Rai stessa e può capitare, quando c'è qualcosa che fa rim… - darkap89 : @MikyS03 Non so quale sia l'origine della news, se l'errore è della Rai stessa e può capitare, quando c'è qualcosa… -