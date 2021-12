Inchiesta Ferrero, dissequestrato il conto corrente della Samp (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo quanto riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport, il Tribunale di Cosenza avrebbe accolto l’istanza presentata dalla U.C. Sampdoria volta a ottenere il dissequestro del conto corrente intestato al club. Il conto era stato bloccato qualche settimana fa a causa dell’Inchiesta che vede coinvolto l’ex presidente Massimo Ferrero. L’ex presidente blucerchiato era stato arrestato qualche settimana fa per reati societari e bancarotta. Attualmente Ferrero si trova agli arresti domiciliari, vista l’istanza di scarcerazione accolta da pochi giorni. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 dicembre 2021) Secondo quanto riporta l’edizione onlineGazzetta dello Sport, il Tribunale di Cosenza avrebbe accolto l’istanza presentata dalla U.C.doria volta a ottenere il dissequestro delintestato al club. Ilera stato bloccato qualche settimana fa a causa dell’che vede coinvolto l’ex presidente Massimo. L’ex presidente blucerchiato era stato arrestato qualche settimana fa per reati societari e bancarotta. Attualmentesi trova agli arresti domiciliari, vista l’istanza di scarcerazione accolta da pochi giorni. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Inchiesta #Ferrero, dissequestrato il conto corrente della #Samp Lo riporta l’edizione online della Gazzetta dello… - ViteAnto : RT @GDS_it: Un ex campione d'Italia alla presidenza della Sampdoria dopo l'inchiesta che ha travolto Massimo Ferrero: si tratta di Marco La… - GDS_it : Un ex campione d'Italia alla presidenza della Sampdoria dopo l'inchiesta che ha travolto Massimo Ferrero: si tratta… - serenel14278447 : L’INCHIESTA Ferrero scarcerato, l’ex presidente della Sampdoria va ai domiciliari di Redazione Sport - infoitsport : Inchiesta Procura Paola per reati societari e bancarotta, Ferrero passa dal carcere ai domiciliari -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Ferrero Caso Ferraro, la Samp può sorridere: dissequestrato il conto corrente ... che era stato bloccato nell'ambito dell'inchiesta avviata dalla Procura di Paola, in Calabria, e che vede coinvolto l'ex presidente Massimo Ferrero.

Sampdoria, Lanna il nuovo presidente La Sampdoria ha un nuovo presidente che succede a Massimo Ferrero travolto da una inchiesta giudiziaria. Si tratta di Marco Lanna, ex calciatore blucerchiato che ha superato allo sprint Nicolini. Nel CdA della Sampdoria anche Romei, Bosco e Panconi. La ...

Inchiesta Ferrero, dissequestrato il conto corrente della Samp - ilNapolista IlNapolista Caso Ferrero, dissequestrate somme intestate alla Sampdoria GENOVA - Buone notizie per la società Sampdoria, che è stata giudicata estranea ai fatti in merito all'indagine che ha portato all'arresto dell'ex presidente Massimo Ferrero. Il Tribunale di Cosenza h ...

Sampdoria: il tribunale di Cosenza accerta l'estraneità del club nella vicenda Ferrero Il tribunale ha emesso un'istanza di dissequestro per le somme di denaro di un conto intestato al club La Sampdoria ha rilasciato un comunicato in cui riporta il contenuto del provvedimento rilasciato ...

... che era stato bloccato nell'ambito dell'avviata dalla Procura di Paola, in Calabria, e che vede coinvolto l'ex presidente MassimoLa Sampdoria ha un nuovo presidente che succede a Massimotravolto da unagiudiziaria. Si tratta di Marco Lanna, ex calciatore blucerchiato che ha superato allo sprint Nicolini. Nel CdA della Sampdoria anche Romei, Bosco e Panconi. La ...GENOVA - Buone notizie per la società Sampdoria, che è stata giudicata estranea ai fatti in merito all'indagine che ha portato all'arresto dell'ex presidente Massimo Ferrero. Il Tribunale di Cosenza h ...Il tribunale ha emesso un'istanza di dissequestro per le somme di denaro di un conto intestato al club La Sampdoria ha rilasciato un comunicato in cui riporta il contenuto del provvedimento rilasciato ...