In mostra alla Nunziatella i capolavori sottratti alla criminalità

La città di Napoli torna in possesso di un altro pezzo della propria bellezza e della propria storia grazie alla rafforzata sinergia tra istituzioni culturali e organi investigativi. È un tesoro artistico dal valore immenso quello che, dopo essere stato sottratto nel corso degli ultimi anni alla criminalità organizzata, sarà nelle prossime settimane visitabile da studenti e pubblico di appassionati. La gloriosa scuola militare Nunziatella ha allestito un inedito spazio museale per porsi come punto di partenza (e di ritrovo) per un viaggio nel tempo e nella legalità, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare opere sacre di inestimabile pregio, soprattutto del Settecento e dell'Ottocento, che un tempo abbellivano le case di mafiosi e latitanti.

