In Italia da gennaio 2022 arriva la pillola anti-Covid | come funziona? Ecco il bugiardino

Roma – Via libera dell'Aifa alla pillola anti Covid molnupiravir di Merck (Msd fuori da Usa e Canada) e all'antivirale remdesivir nella terapia contro il virus. "La Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia Italiana del farmaco, nella seduta del 22 dicembre – informa l'ente regolatorio nazionale – ha autorizzato due antivirali, molnupiravir e remdesivir, per il trattamento di pazienti non ospedalizzati per Covid-19 con malattia lieve-moderata di recente insorgenza e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 grave". Il farmaco Merck sarà distribuito alle Regioni "dal 4 gennaio". Il molnupiravir – ricorda l'Aifa – è un antivirale ...

