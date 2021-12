In Israele primo caso di flurona | infezione doppia influenza-Covid

(Di giovedì 30 dicembre 2021)ha registrato il suodi quella che è stata chiamata ‘’: un’contemporanea di. Lo riporta il sito Ynet spiegando che si tratta di una partoriente trovata positiva alle due infezioni durante analisi all’ospedale Beilinson di Petach Tikva, nel centro di. Secondo il nosocomio - citato da Ynet - la giovane madre, che non è vaccinata contro nessuno dei due virus, si sente bene e dovrebbe essere dimessa dall’ospedale oggi stesso. Il ministero della sanità - ha precisato il sito - sta ancora esaminando ilche era relativamente leggero, per determinare se la combinazione delle due infezioni può causare una malattia più grave. Funzionari della sanità hanno stimato - secondo il ...

