In Europa lo smart working è un’arma contro Omicron, la pubblica amministrazione italiana lo snobba: mentre Brunetta rivendica il no, Parigi valuta persino le multe (Di giovedì 30 dicembre 2021) In Germania il ricorso massiccio allo smart working è una delle misure che ha permesso di raffreddare la curva dei contagi. In Francia è stato reintrodotto dopo Natale, di fronte a un continuo aumento dei casi Covid, che ieri (mercoledì) hanno superato quota 200mila. Anche il Portogallo, tra i Paesi con il maggior tasso di copertura vaccinale al mondo, ha deciso di ripristinare il lavoro agile per rispondere alla minaccia rappresentata da Omicron. Il governo italiano invece continua a ignorare questa possibilità per la pubblica amministrazione: è arrivata la stretta sui trasporti, con l’obbligo di Super green pass a partire dal 10 gennaio, ma con il nuovo decreto non è stato fatto nulla per limitare la circolazione dei lavoratori. Anzi, in un’intervista a Il Messaggero il ministro per la Pa, Renato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) In Germania il ricorso massiccio alloè una delle misure che ha permesso di raffreddare la curva dei contagi. In Francia è stato reintrodotto dopo Natale, di fronte a un continuo aumento dei casi Covid, che ieri (mercoledì) hanno superato quota 200mila. Anche il Portogallo, tra i Paesi con il maggior tasso di copertura vaccinale al mondo, ha deciso di ripristinare il lavoro agile per rispondere alla minaccia rappresentata da. Il governo italiano invece continua a ignorare questa possibilità per la: è arrivata la stretta sui trasporti, con l’obbligo di Super green pass a partire dal 10 gennaio, ma con il nuovo decreto non è stato fatto nulla per limitare la circolazione dei lavoratori. Anzi, in un’intervista a Il Messaggero il ministro per la Pa, Renato ...

Advertising

sabrinatehilim : @renatobrunetta Quindi sta dicendo che con 100.000 positivi e 200 morti al giorno bisogna continuare a lavorare in… - Profilo3Marco : RT @Unomattina: #Covid in Europa. In Belgio smart working di 4 giorni a settimana, in Francia 3. Si discute della possibilità dell'obbligo… - Edison4Gov : #weeklyfocus @EU_Commission Pacchetto #mobilitàsostenibile e #smart ??incentivare soluzioni a emissioni zero ??Pi… - Valedance11 : RT @Unomattina: #Covid in Europa. In Belgio smart working di 4 giorni a settimana, in Francia 3. Si discute della possibilità dell'obbligo… - Unomattina : #Covid in Europa. In Belgio smart working di 4 giorni a settimana, in Francia 3. Si discute della possibilità dell'… -