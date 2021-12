In Emilia Romagna i senzatetto potranno avere un medico di base, prima regione a introdurlo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Se la civiltà si misura dal come vengono trattati gli ultimi, ciò che è successo oggi a Bologna si può considerare un grande traguardo per tutto il welfare italiano. L' Emilia - Romagna è la prima ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Se la civiltà si misura dal come vengono trattati gli ultimi, ciò che è successo oggi a Bologna si può considerare un grande traguardo per tutto il welfare italiano. L'è la...

pietroraffa : Da oggi in Emilia-Romagna anche i senza fissa dimora hanno diritto al medico di base. Civiltà! - sbonaccini : Ora è ufficiale: medico di base anche per i senza fissa dimora in Emilia-Romagna, firmata la prima legge in Italia.… - sbonaccini : Da domani in Emilia-Romagna la positività al tampone rapido sarà equivalente alla diagnosi da COVID. Ci aspettiamo… - anto4261 : RT @sbonaccini: Ora è ufficiale: medico di base anche per i senza fissa dimora in Emilia-Romagna, firmata la prima legge in Italia. Per u… - BiancaMeravigl1 : RT @Carole71024753: L'Emilia Romagna ha appena firmato la prima legge che riconosce il medico di base anche ai senza fissa dimora. “Un dir… -