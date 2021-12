In cerca di idee per il beauty look di Capodanno? Ci pensano le celebrities (Di giovedì 30 dicembre 2021) Pronti per festeggiare l’arrivo del 2022? La notte di Capodanno è ormai alle porte, e in molti sono ancora indecisi su cosa indossare. Ma, per qualunque abito decidiate di optare, è fondamentale scegliere un beauty look degno della festa più scintillante dell’anno. Nessuna idea di come truccarvi? Niente paura, le celebrities arrivano in nostro soccorso con i loro make-up da favola, da cui possiamo prendere ispirazione. Come ad esempio il trucco super luminoso che il make up artist Mr Daniel ha realizzato su Giulia Valentina: un look dai toni caldi e delicati, semplice ma sicuramente d’effetto. Sugli occhi un ombretto shimmer color pesca, perfetto per gli occhi verdi come quelli dell’influencer, che illumina lo sguardo, impreziosito da una riga di eyeliner sfumato che allunga otticamente l’occhio. Il ... Leggi su diredonna (Di giovedì 30 dicembre 2021) Pronti per festeggiare l’arrivo del 2022? La notte diè ormai alle porte, e in molti sono ancora indecisi su cosa indossare. Ma, per qualunque abito decidiate di optare, è fondamentale scegliere undegno della festa più scintillante dell’anno. Nessuna idea di come truccarvi? Niente paura, learrivano in nostro soccorso con i loro make-up da favola, da cui possiamo prendere ispirazione. Come ad esempio il trucco super luminoso che il make up artist Mr Daniel ha realizzato su Giulia Valentina: undai toni caldi e delicati, semplice ma sicuramente d’effetto. Sugli occhi un ombretto shimmer color pesca, perfetto per gli occhi verdi come quelli dell’influencer, che illumina lo sguardo, impreziosito da una riga di eyeliner sfumato che allunga otticamente l’occhio. Il ...

Advertising

angelo_a22 : Amici di Bolzano e dintorni: sto cercando di organizzare un addio al celibato a metà febbraio nella vostra zona e s… - GPuranga : @Sciandi Mi creda lo so bene, sulla musica purtroppo si può dire che nuove idee nel 2021 non ce ne sono state, e qu… - Cinge1976 : RT @Raicomspa: Siete a corto di idee per il menu di #Natale ?? e delle feste ??? In cerca di qualcosa di originale, ma sfizioso?! Chiedi aiu… - ilducadi : @Dottor_Strowman su sporitalia stanno facendo una trasmissione su PIF ergo pedulla criscitiello cerca idee da enzo - 74Beppe811 : @Lilithsatan2020 @stanzaselvaggia Voi , noi , ma ti rendi conto di cosa scrivi? Per qualche istante prova a ragiona… -