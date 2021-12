(Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – E’ stata trovatanella sua stanza dell’ospedale dove era ricoverata. Con un cappio al collo ricavato in maniera artigianale: ildel. Così è stato rinvenuto il corpo di unadi 70 anni, degente nel Reparto di Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’Azienda Ospedalierae Sandi Caserta. Un ritrovamento avvenuto nella prima mattinata quando i sanitari si stavano apprestando al solito giro di visite mattutine. Tutto lascerebbe pensare a un suicidio ma le indagini sono in corso. Sul posto la volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Caserta e la Polizia di Stato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Impiccata col filo del caricabatterie: #Donna senza vita al Sant'Anna e San Sebastiano **… -

Ultime Notizie dalla rete : Impiccata col

anteprima24.it

... a "indagato per istigazione al suicidio"rischio di una condanna di "media entità"; fino all'... stilista di 37 anni che fu trovata "" con una sciarpa ad un albero nei giardini di piazza ...... la 37enne , trovatacon una sciarpa ad un albero, nel capoluogo lombardo, il 31 maggio ... da persona informata sui fatti,fascicolo in via di archiviazione, a indagato per istigazione al ...CASERTA – Tragedia all’alba all’interno dell’ospedale di Caserta, precisamente nel reparto di Medicina d’Urgenza. una donna dell’apparente età di circa 70 anni si è impiccata. Incredibile la dinamica, ...