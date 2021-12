Impennata di nuovi casi +80 | 7% Aumentano decessi | ricoveri e terapie intensive Gimbe | “In 7 giorni crollano i nuovi vaccinati over 12 -47 | 5%”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il monitoraggio indipendente della Fondazione(qui il focus) rileva nella settimana 22-28 dicembre, rispetto alla precedente (leggi l’articolo), un aumento di(320.269 vs 177.257) e dei(1.024 vs 882). Lievitano anche iattualmente positivi (598.856 vs 384.144), le persone in isolamento domiciliare (587.622 vs 374.751), icon sintomi (10.089 vs 8.381) e le(1.145 vs 1.012). “Da due mesi e mezzo – dichiara il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta – si rileva un aumento dei, che nell’ultima settimana ha subìto un’ulteriore, superando quota 320 ...