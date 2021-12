Imma Battaglia svela quale donna del GF Vip trova affascinante: e su Katia Ricciarelli… (Di giovedì 30 dicembre 2021) Imma Battaglia, attivista e moglie di Eva Grimaldi, ha parlato dell’atteggiamento scontroso di Katia Ricciarelli ed ha rivelato quale è la donna che trova affascinante dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Imma Battaglia svela quale donna del GF Vip trova affascinante Io ho trovato noiosissima la storia di Alex e Soleil ma mi sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 30 dicembre 2021), attivista e moglie di Eva Grimaldi, ha parlato dell’atteggiamento scontroso diRicciarelli ed ha rivelatoè lachedentro la Casa del Grande Fratello Vip.del GF VipIo hoto noiosissima la storia di Alex e Soleil ma mi sarebbe... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Mai_nessuno_ : Vero, una chiacchierata su diversi temi e con diversi spunti su cui riflettere Rosy?? ottima padrona di casa come se… - blogtivvu : Imma Battaglia svela quale donna del GF Vip trova affascinante: e su Katia Ricciarelli… - SailorLexotan : RT @ultrammoon: diana del bufalo no vax? ne parleremo nello spazio di stasera assieme a pippo franco l'amico del cugino di nicki minaj dani… - nameis_juicy : RT @ultrammoon: diana del bufalo no vax? ne parleremo nello spazio di stasera assieme a pippo franco l'amico del cugino di nicki minaj dani… - fabritaara : RT @ultrammoon: diana del bufalo no vax? ne parleremo nello spazio di stasera assieme a pippo franco l'amico del cugino di nicki minaj dani… -