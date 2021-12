Illusioni perdute | il regista Xavier Giannoli e il protagonista Benjamin Voisin | “Balzac riderebbe dei social”

(Di giovedì 30 dicembre 2021) La video intervista adi, film in concorso a Venezia 78 ispirato all'omonimo romanzo di. Dopo essere stato selezionato per il concorso della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,è nelle sale italiane dal 30 dicembre, distribuito do I Wonder Pictures. Xaviarporta sul grande schermo l'omonimo romanzo di: siamo nella Parigi dell'Ottocento, nella redazione di un quotidiano e i problemi del giornalismo sono sempre gli stessi. Recensioni pagate, favori, raccomandazioni, il giornalista che diventa più potente degli artisti di cui ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Illusioni perdute, il regista Xavier Giannoli e il protagonista Benjamin Voisin: “Balzac riderebbe dei soc… - mvedicine : domani festeggio l’anno nuovo portando i miei a vedere illusioni perdute e quindi inizio il 2022 guardando xavier s… - gual89 : Questo weekend devo riuscire a fare -the good boss -7 donne e un mistero -illusioni perdute -west side story - SVespy13 : stamattina in tl avrò letto di un sacco di persone che cercano invano proiezioni di illusioni perdute nei cinema vi… - ReteGenova : Illusioni Perdute -

Ultime Notizie dalla rete : Illusioni perdute

Dopo essere stato selezionato per il concorso della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,è nelle sale italiane dal 30 dicembre, distribuito do I Wonder Pictures. Xaviar Giannoli porta sul grande schermo l'omonimo romanzo di Balzac: siamo nella Parigi dell'Ottocento, ...Regia: Xavier Giannoli / Cast: Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste Un giovane provinciale con ambizioni d'artista giunge nella capitala francese e qui vede le proprie ...Mentre promuoveva La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley, Ron Perlman ha manifestato il suo dispiacere per la mancata realizzazione di Hellboy 3. L'attore spera ancora nel miracolo e ha raccontato ...La video intervista a Xavier Giannoli e Benjamin Voisin, regista e protagonista di Illusioni perdute, film in concorso a Venezia 78 ispirato all'omonimo romanzo di Balzac. Dopo essere stato selezionat ...