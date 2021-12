Il tema di Maturità e la lezione della tribù Nambikwara

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il progressismo se la passa male. C’è grossa crisi e la gente non sa più quando stiamo andando su questa Terra: così, almeno, l’avrebbe detta il profeta di Quelo, alias Corrado Guzzanti, e la frase ha il pregio di essere sgrammaticata abbastanza per ricavarne un invito a parlare di scuola. Perché, lo sappiamo, i ragazzi non sanno più scrivere, e bene ha fatto il ministro Bianchi a reintrodurre il caro, vecchio “” per tutti i tipi di scuola. Il nuovo esame di Stato prevedrà infatti, oltre a una “tesi di diploma”, che sarà preparata negli ultimi mesi dell’anno scolastico, il tradizionale colloquio orale e, appunto, la prova d’italiano, su argomenti che immagino pertinenti ai singoli indirizzi di studio. E mentre i commentatori si esercitano sull’evergreen esame di Stato, che ormai turba il sonno di tutti meno che dei maturandi, a me è venuto di pensare alla ...