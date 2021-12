Il Sale del Mar Morto aiuta a prevenire l’eczema: come usarlo? (Di giovedì 30 dicembre 2021) Uno studio antecedente il 2011 che ha coinvolto 86 bambini con eczema ha scoperto che la crema topica arricchita con minerali del Mar Morto ha migliorato la funzione della barriera cutanea. Tuttavia, attualmente non esistono studi su larga scala. Se una persona desidera provare il Sale del Mar Morto per l’eczema, può acquistare i sali L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano La salute e le condizioni climatiche Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Lavarsi le mani può prevenire molte malattie Formaggelle: scoperti Batteri Trentini antistress Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Uno studio antecedente il 2011 che ha coinvolto 86 bambini con eczema ha scoperto che la crema topica arricchita con minerali del Marha migliorato la funzione della barriera cutanea. Tuttavia, attualmente non esistono studi su larga scala. Se una persona desidera provare ildel Marper, può acquistare i sali L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Malawi: contro la malaria, vaccino annunciato dall’OMS CRISPR: dibattito sulla correzione del genoma umano La salute e le condizioni climatiche Malattie Dermatologiche: nasce SKIN Lavarsi le mani puòmolte malattie Formaggelle: scoperti Batteri Trentini antistress

Advertising

SkyTG24 : “Il buono, il brutto, il cattivo”, con i tre indimenticabili protagonisti Clint Eastwood e Lee Van Cleef affiancati… - Agenzia_Ansa : La percentuale di ricoveri pediatrici per Covid sale del 96%, nel periodo 14-21 dicembre. Sono tutti bambini non va… - DPCgov : Partecipazione ??????? È questo lo spirito delle feste e il sentimento che ispira chi, anche oggi, nei centri, nelle… - noname437123 : RT @cristianik1: Peggio dei no vax,sono i vaccinati pentiti. Quelli che non hanno capito a cosa serva il vaccino ed ora che sale il tasso d… - markovaldo59 : Poco più di 50 anni fa, il 20 dicembre del 1971, usciva nelle sale un film indimenticabile dal titolo 'Harold e Mau… -