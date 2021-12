Il quotidiano The Guardian: “Gli assassini del giornalista Jamal Khashoggi vivono in resort di lusso gestiti dal governo saudita” (Di giovedì 30 dicembre 2021) Almeno tre componenti della squadra che nel 2018 ha assassinato il giornalista saudita Jamal Khashoggi, vivono e lavorano “in alloggi a sette stelle” all’interno di un complesso di sicurezza gestito dal governo dell’Arabia saudita dove ricevono regolari visite dei familiari. Questo nonostante i tre siano stati condannati per il delitto da un tribunale saudita. Ne dà notizia il quotidiano britannico The Guardian citando una fonte collegata a figure di primo piano dell’intelligence saudita. L’assassinio di Khashoggi è avvenuto quasi quattro anni fa nell’ambasciata saudita ad Istanbul. Il giornalista, che scriveva per il Washington Post, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) Almeno tre componenti della squadra che nel 2018 ha assassinato ile lavorano “in alloggi a sette stelle” all’interno di un complesso di sicurezza gestito daldell’Arabiadove ricevono regolari visite dei familiari. Questo nonostante i tre siano stati condannati per il delitto da un tribunale. Ne dà notizia ilbritannico Thecitando una fonte collegata a figure di primo piano dell’intelligence. L’o diè avvenuto quasi quattro anni fa nell’ambasciataad Istanbul. Il, che scriveva per il Washington Post, ...

