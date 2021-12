Il Popolo Viola torna in piazza martedì, presidio 'No Cav' per la corsa al Quirinale (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - torna in piazza il Popolo Viola, il movimento nato in opposizione ai governi Berlusconi. E lo fa proprio nel giorno in cui il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà le lettere ai grandi elettori per eleggere il Capo dello Stato. C'entra, naturalmente, il fatto che proprio il leader di Forza Itaia sia tornato nelle ultime settimane al centro delle cronache politiche come uno dei nomi candidabili dal cantrodestra. "Ancora Tu? Ma non dovevamo vederci più?", commenta ironico uno degli 'animatori' del Popolo Viola, Gianfranco Mascia. "In effetti è perlomeno paradossale, a 9 anni dall'ultimo presidio importante del Popolo Viola, quando la Cassazione certificò la condanna definitiva di Silvio Berlusconi, dover ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI -inil, il movimento nato in opposizione ai governi Berlusconi. E lo fa proprio nel giorno in cui il presidente della Camera, Roberto Fico, invierà le lettere ai grandi elettori per eleggere il Capo dello Stato. C'entra, naturalmente, il fatto che proprio il leader di Forza Itaia siato nelle ultime settimane al centro delle cronache politiche come uno dei nomi candidabili dal cantrodestra. "Ancora Tu? Ma non dovevamo vederci più?", commenta ironico uno degli 'animatori' del, Gianfranco Mascia. "In effetti è perlomeno paradossale, a 9 anni dall'ultimoimportante del, quando la Cassazione certificò la condanna definitiva di Silvio Berlusconi, dover ...

